Kullu News: उपायुक्त किरण भड़ाना ने किया केलांग स्कूल का निरीक्षण
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:05 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:05 PM IST
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केलांग (लाहौल-स्पीति)। उपायुक्त किरण भड़ाना ने वीरवार को पीएम श्री राजकीय केंद्र प्राथमिक विद्यालय केलांग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई, स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं और सामने आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली।
उपायुक्त ने बच्चों से बातचीत के दौरान उनकी आवश्यकताओं को जानने में विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने कक्षाओं, पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था समेत अन्य सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। विद्यार्थियों ने भी अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया।
उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध करवाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, कक्षाओं, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विद्यालय में मौजूद कमियों को दूर करने और आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। संवाद
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उपायुक्त ने बच्चों से बातचीत के दौरान उनकी आवश्यकताओं को जानने में विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने कक्षाओं, पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था समेत अन्य सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। विद्यार्थियों ने भी अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया।
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उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध करवाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, कक्षाओं, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विद्यालय में मौजूद कमियों को दूर करने और आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। संवाद
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