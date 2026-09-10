Kullu News: उपायुक्त किरण भड़ाना ने किया केलांग स्कूल का निरीक्षण

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उपायुक्त ने बच्चों से बातचीत के दौरान उनकी आवश्यकताओं को जानने में विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने कक्षाओं, पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था समेत अन्य सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। विद्यार्थियों ने भी अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया।उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध करवाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, कक्षाओं, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विद्यालय में मौजूद कमियों को दूर करने और आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। संवादYou're on the free plan-000000000