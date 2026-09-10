Kullu News: लाहौल में जनगणना की तैयारियाें की समीक्षा की
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 06:59 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 06:59 PM IST
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उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तहत लाहौल-स्पीति जिले में जनसंख्या गणना की तैयारियों को लेकर उपायुक्त किरण भड़ाना ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
उन्होंने अधिकारियों से तैयारियों और मैदानी स्तर पर चल रहे कार्यों की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि लाहौल, स्पीति, उदयपुर और ताबो में जनगणना कार्य से जुड़े प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके बाद मैदानी स्तर पर घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का कार्य शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि लाहौल में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को 24 से 26 अगस्त, 2026 तक तथा स्पीति, उदयपुर और ताबो में 26 से 28 अगस्त तक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जनगणना प्रक्रिया, निर्धारित प्रपत्रों, डिजिटल माध्यम से आंकड़ों के संकलन और अपलोडिंग समेत अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। संवाद
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उन्होंने अधिकारियों से तैयारियों और मैदानी स्तर पर चल रहे कार्यों की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि लाहौल, स्पीति, उदयपुर और ताबो में जनगणना कार्य से जुड़े प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके बाद मैदानी स्तर पर घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का कार्य शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि लाहौल में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को 24 से 26 अगस्त, 2026 तक तथा स्पीति, उदयपुर और ताबो में 26 से 28 अगस्त तक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जनगणना प्रक्रिया, निर्धारित प्रपत्रों, डिजिटल माध्यम से आंकड़ों के संकलन और अपलोडिंग समेत अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। संवाद
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