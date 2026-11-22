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डिक्की ने आरोप लगाया कि जब प्रदेश में वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी, उस समय सरकारी खजाना खाली था। पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ा था। उन्होंने भाजपा पर सरकार को बदनाम करने और दिल्ली जाकर हिमाचल को मिलने वाली धनराशि रुकवाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी।कार्यक्रम के दौरान विक्रम शर्मा डिक्की ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और कई का मौके पर ही निपटारा किया। शेष समस्याओं के जल्द समाधान के लिए उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही अधिकारियों को आम जनता के कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। संवाद