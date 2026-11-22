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कार्यक्रम में स्वयंसेवियों ने शिविर के दौरान अर्जित अनुभव साझा किए। कार्यक्रम अधिकारी हरमीत सिंह ने सात दिनों में आयोजित सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एनएसएस शिविरों का उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, सहयोग, चरित्र निर्माण और समाजसेवा की भावना विकसित करना है। ऐसे शिविर विद्यार्थियों को सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के साथ सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रेरणा भी देते हैं। संवाद

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गुलेर (कांगड़ा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिपुर में आयोजित सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) विशेष शिविर का रविवार को समापन हो गया। समापन समारोह विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष रिंपी देवी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान स्वयंसेवियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से खूब समां बांधा।