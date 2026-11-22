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राई दा बड़ चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे खराब होने से निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। ऐसे में किसी अप्रिय घटना या सड़क दुर्घटना की स्थिति में घटनाक्रम पर नजर रखना मुश्किल हो सकता था। डीएसपी पालमपुर सुनील राणा ने बताया कि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को ठीक करवाया जा रहा है। इनमें से कुछ कैमरों की मरम्मत कर दी गई है। संवाद

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धीरा (कांगड़ा)। राई दा बड़ चौक पर लंबे समय से खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने ठीक करवा दिया है। संबंधित विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कैमरों की मरम्मत की।