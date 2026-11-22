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भवारना (कांगड़ा)। बच्चों में भारतीय संस्कृति, इतिहास और सामान्य ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद (विहिप ने विवेका फाउंडेशन स्कूल, मनसिंबल में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। विवेका फाउंडेशन स्कूल प्रबंधन ने इसके लिए विश्व हिंदू परिषद का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और विजेता रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल के अध्यापकगण, विद्यार्थी और विश्व हिंदू परिषद के कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। संवाद