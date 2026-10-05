हिमाचल हाईकोर्ट के बड़े फैसले: प्रमोशन के लिए योग्यता तय करना सरकार का नीतिगत फैसला

कसौली के वुडविला में अवैध निर्माण और पेड़ कटान पर एसडीएम को जांच के आदेश

प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसौली में चल रहे अवैध निर्माण और वर्षों पुराने चीड़, देवदार के पेड़ों की कटाई पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने जिला प्रशासन को निर्माण स्थल पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह कार्रवाई कसौली के लोअर माल स्थित फिरोजी विला की निवासी की ओर से भेजी गई एक ईमेल शिकायत पर की है। हाईकोर्ट ने एसडीएम कसौली को निर्देश दिया है कि वह तुरंत मौके पर जाकर औचक निरीक्षण करें। आरोप लगाया गया था कि उनके घर के बगल में स्थित संपत्ति वुडविला में भारी मशीनों का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर अवैध खोदाई की जा रही है। इस खोदाई से चीड़ के पेड़ों को अवैध रूप से काट दिया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार 27 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे भारी मशीनों से चार बड़े चीड़ के पेड़ों को काटा गया और उनकी जड़ों को पूरी तरह खोद दिया गया। इस अंधाधुंध खोदाई के कारण वहां बचे हुए अन्य भारी-भरकम पेड़ों की जड़ें कमजोर हो गई हैं, जिससे वे कभी भी शिकायतकर्ता के घर की छत पर गिर सकते हैं और जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता है। आरोप है कि इसके लिए वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या मौके पर सच में अवैध रूप से पेड़ काटे गए हैं? क्या इस निर्माण और पेड़ों की कटाई के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई वैध मंजूरी ली गई थी? एसडीएम को इसकी एक स्वतंत्र स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होगी। शिकायतकर्ता की ओर से ईमेल के साथ भेजी गई पेड़ों की कटाई की तस्वीरों को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया है और उन्हें पेन ड्राइव में सुरक्षित रखने को कहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि मंजूरी के कागजात नहीं मिले, तो जरूरी कानूनी आदेश पारित किए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी,तब तक प्रशासन को अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी।