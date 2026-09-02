Hamirpur (Himachal) News: बैडमिंटन के पुरुष वर्ग में बीटेक के हर्ष और निशांत की टीम विजेता

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उन्होंने विद्यार्थियों को खेलों और मेजर ध्यानचंद के जीवन के बारे में जानकारी दी। इसके बाद विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए।प्रतियोगिता में शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड और बैडमिंटन में 120 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। टेबल टेनिस पुरुष वर्ग में शुभम कमल, मानस और निशांत, जबकि महिला वर्ग में कृतिका राणा, राखी और तनिशा क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे।कैरम बोर्ड के महिला वर्ग में कृतिका और दीक्षा की टीम विजेता और शानवी और कामाक्षी की टीम उपविजेता रही। शतरंज के महिला वर्ग में अंकिता, कृतिका और नीलम वर्मा तथा पुरुष वर्ग में साहिल, शुभम और दीक्षित ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।बैडमिंटन पुरुष वर्ग में हर्ष शर्मा और निशांत की टीम प्रथम, अक्षत और सूरज द्वितीय और निखिल व निखिल ठाकुर तृतीय रहे। महिला वर्ग में सुदेश, तनिशा और दीक्षा क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहीं। इस अवसर पर खेल समन्वयक डॉ. मनीष खन्ना, डॉ. जेपी शर्मा सहित प्राध्यापक मौजूद रहे।