फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   B.Tech students Harsh and Nishant's team wins the men's badminton event.

Hamirpur (Himachal) News: बैडमिंटन के पुरुष वर्ग में बीटेक के हर्ष और निशांत की टीम विजेता

Wed, 02 Sep 2026 01:16 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 02 Sep 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
B.Tech students Harsh and Nishant's team wins the men's badminton event.
एचपीटीयू में खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करते कुल
हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में मंगलवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ओपन खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में तकनीकी विवि के कुलसचिव अनुपम कुमार ठाकुर मुख्यातिथि रहे।
विज्ञापन

उन्होंने विद्यार्थियों को खेलों और मेजर ध्यानचंद के जीवन के बारे में जानकारी दी। इसके बाद विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए।
प्रतियोगिता में शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड और बैडमिंटन में 120 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। टेबल टेनिस पुरुष वर्ग में शुभम कमल, मानस और निशांत, जबकि महिला वर्ग में कृतिका राणा, राखी और तनिशा क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे।
विज्ञापन

कैरम बोर्ड के महिला वर्ग में कृतिका और दीक्षा की टीम विजेता और शानवी और कामाक्षी की टीम उपविजेता रही। शतरंज के महिला वर्ग में अंकिता, कृतिका और नीलम वर्मा तथा पुरुष वर्ग में साहिल, शुभम और दीक्षित ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैडमिंटन पुरुष वर्ग में हर्ष शर्मा और निशांत की टीम प्रथम, अक्षत और सूरज द्वितीय और निखिल व निखिल ठाकुर तृतीय रहे। महिला वर्ग में सुदेश, तनिशा और दीक्षा क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहीं। इस अवसर पर खेल समन्वयक डॉ. मनीष खन्ना, डॉ. जेपी शर्मा सहित प्राध्यापक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed