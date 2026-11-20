शिमला जिले में चौपाल, कसुम्पटी, जुब्बल-कोटखाई, रोहड़ू, शिमला ग्रामीण और ठियोग सहित छह क्षेत्रों में खेल मैदान स्वीकृत हुए। हमीरपुर और सोलन जिले में पांच-पांच विधानसभा क्षेत्रों में मैदानों को मंजूरी दी गई। इनमें हमीरपुर के भोरंज, हमीरपुर, बड़सर, सुजानपुर और नादौन तथा सोलन के कसौली, अर्की, दून, सोलन और नालागढ़ शामिल हैं। ऊना जिले में कुटलैहड़, हरोली, गगरेट, ऊना और चिंतपूर्णी सहित पांच क्षेत्रों में मैदान स्वीकृत हुए। बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी जी, घुमारवीं, बिलासपुर और झंडूता तथा चंबा जिले के चुराह, भटियात, चंबा और पांगी-भरमौर में चार-चार मैदानों को मंजूरी दी गई। कुल्लू जिले के मनाली-22, बंजार, कुल्लू और आनी तथा सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी, पांवटा साहिब, नाहन और शिलाई में चार-चार खेल मैदान स्वीकृत हुए। किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भी एक-एक खेल मैदान को मंजूरी दी गई।