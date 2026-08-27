फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Traffic on the Bagheigarh-Chanju road remained stalled for two hours due to a landslide.

Chamba News: पहाड़ी दरकने से दो घंटे तक थमी रही बघेईगढ़-चांजू मार्ग की रफ्तार

Thu, 27 Aug 2026 10:47 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 27 Aug 2026 10:47 PM IST
विज्ञापन
Traffic on the Bagheigarh-Chanju road remained stalled for two hours due to a landslide.
भूस्खलन से बंद पड़ा बघेईगढ़-चांजू मार्ग। जागरूक पाठक
खल्ली गांव के पास मलबा और चट्टानें गिरने से सड़क बंद, दो निजी बसें भी फंसीं
विज्ञापन

लोगों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना
संवाद न्यूज एजेंसी
चुराह (चंबा)। उपमंडल में बरसात के बीच पहाड़ी दरकने से बघेईगढ़-चांजू सड़क मार्ग पर करीब दो घंटे तक वाहनों की आवाजाही ठप रही।
खल्ली गांव के समीप वीरवार सुबह करीब छह बजे अचानक पहाड़ी दरक गई। भारी मात्रा में मलबा और बड़ी-बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरने से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। इससे चांजू और देहरा पंचायत के लोगों का संपर्क प्रभावित हुआ।
सड़क बंद होने के कारण चांजू से चंबा जा रही दो निजी बसें भी बीच रास्ते में फंस गईं। बसों में सवार यात्रियों को मार्ग खुलने का इंतजार करना पड़ा। मार्ग अवरुद्ध होने से स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अन्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन

सड़क बंद होने की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग ने मशीनरी मौके पर भेजी और मार्ग बहाली का काम शुरू किया। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह आठ बजे सड़क से मलबा और चट्टानें हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया। इसके बाद बसों समेत अन्य वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्थानीय निवासी अमित कुमार, किशन चंद, दलीप कुमार, प्रमोद कुमार और हरीश कुमार ने बताया कि बघेईगढ़-चांजू सड़क क्षेत्र की लाइफ लाइन है। इसी मार्ग से चांजू और आसपास के गांवों के लोग चंबा सहित अन्य क्षेत्रों तक पहुंचते हैं। बरसात में पहाड़ी दरकने की घटनाओं से मार्ग बार-बार बाधित हो रहा है।

उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर स्थायी सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता विपिन चौहान ने बताया कि मशीनरी के माध्यम से दो घंटे में मार्ग बहाल कर यातायात शुरू करवा दिया गया।
--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed