Chamba News: भरमौर अस्पताल में 419 लोगों की स्वास्थ्य जांच

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शिविर में स्थानीय लोगों के साथ मणिमहेश यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी विशेषज्ञ चिकित्सकों से जांच और उपचार करवाया। एपीएमसी चंबा के चेयरमैन ललित ठाकुर ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की, जबकि सीएमओ चंबा डॉ. जालम भारद्वाज ने अध्यक्षता की। एडीएम भरमौर विकास शर्मा भी मौजूद रहे।शिविर में कुल 419 लोगों की जांच और उपचार किया गया। इनमें त्वचा रोग के 45, मेडिसिन के 110, दंत रोग के 10, ईएनटी के 58, नेत्र रोग के 71, स्त्री रोग के 17, शिशु रोग के 37, शल्य चिकित्सा के 25 और अस्थि रोग के 57 मामले शामिल रहे। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों को आवश्यक परामर्श और उपचार दिया।बीएमओ भरमौर डॉ. दीपेश बराल ने मुख्यातिथि, सीएमओ, प्रशासनिक अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों का आभार जताया। सीएमओ डॉ. जालम भारद्वाज ने कहा कि शिविरों का उद्देश्य लोगों को घर के नजदीक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना है। दूरदराज क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए विभाग प्रयासरत है। संवाद