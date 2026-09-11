Chamba News: हड़सर, भरमौर और होली से 3500 श्रद्धालु कैलाश दर्शन के लिए रवाना

विज्ञापन



उपमंडल अधिकारी (नागरिक) भरमौर अजय कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार 11 सितंबर को हड़सर से मणिमहेश पैदल यात्रा मार्ग के माध्यम से शाम 6 बजे तक लगभग 3500 श्रद्धालु पवित्र कैलाश के दर्शन के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं ने निर्धारित पैदल मार्ग से मणिमहेश धाम की ओर प्रस्थान किया। बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेली टैक्सी सेवा भी संचालित की जा रही है। शुक्रवार को भरमौर से गौरीकुंड के लिए हेली टैक्सी की 59 उड़ानें भरी गईं, जिनके माध्यम से भरमौर से गौरीकुंड के लिए 316 श्रद्धालुओं ने और गौरीकुंड से भरमौर के लिए लगभग 250 श्रद्धालुओं ने हवाई सेवा का लाभ उठाते हुए मणिमहेश यात्रा की। एसडीएम ने बताया कि होली से मणिमहेश वाया कलाह पैदल यात्रा मार्ग से भी 12 श्रद्धालु शाम 4 बजे तक कैलाश दर्शन के लिए रवाना हुए। इस मार्ग से भी श्रद्धालु मणिमहेश धाम की यात्रा कर रहे हैं। संवाद

विज्ञापन

भरमौर (चंबा)। श्री मणिमहेश यात्रा-2026 के तहत शुक्रवार को भी श्रद्धालुओं का पवित्र मणिमहेश धाम एवं कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए जाने का क्रम जारी रहा।