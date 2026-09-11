Chamba News: चंबा डिपो में पहुंचीं पहली ई-बसें, अब सड़कों पर दौड़ाने की बारी

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लंबे इंतजार पर लगा विराम, आधुनिक सुविधा के साथ प्रदूषण घटाने की भी उम्मीदसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। जिले की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। एचआरटीसी चंबा डिपो में दो इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गई हैं।बसों के डिपो में पहुंचते ही जिले में ई-बस सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। उद्घाटन के बाद इन्हें निर्धारित रूटों पर यात्रियों की सुविधा के लिए चलाया जाएगा।चंबा के लिए कुल 21 इलेक्ट्रिक बसें मिलने का प्रस्ताव है। ऐसे में पहली दो बसों के पहुंचने से लोगों को उम्मीद बंधी है कि जल्द ही अन्य बसें भी डिपो में पहुंचेंगी और जिले के विभिन्न रूटों पर इनका संचालन शुरू होगा। इससे यात्रियों को परिवहन की आधुनिक सुविधा मिलने के साथ डीजल बसों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को पर्यावरण की दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। इनके चलने से प्रदूषण कम करने की दिशा में मदद मिलेगी। साथ ही शहर और ग्रामीण रूटों पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा।एचआरटीसी चंबा के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि फिलहाल दो इलेक्ट्रिक बसें चंबा पहुंच चुकी हैं। इनका जल्द उद्घाटन करवाया जाएगा। इसके बाद यात्रियों की सुविधा के लिए बसों को निर्धारित रूटों पर चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित अन्य बसों के भी जल्द पहुंचने की उम्मीद है।