Chamba News: चढ़ाई पर हांफी एचआरटीसी की बस, यात्रियों ने धक्का लगाकर किया स्टार्ट

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10 से 11 घंटे के पहाड़ी सफर में सुरक्षा को लेकर यात्रियों ने उठाए सवाल, नई बसें भेजने की मांगसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। भंजराड़ू-नगरोटा रूट पर चलने वाली एचआरटीसी की बस चमेरा बांध से आगे चढ़ाई पर अचानक बंद हो गई। बस के जवाब देने से यात्रियों को बीच रास्ते में परेशानी झेलनी पड़ी। आखिरकार यात्रियों ने धक्का लगाकर बस को स्टार्ट किया। यात्रियों का आरोप है कि इस महीने तीसरी बार बस बीच रास्ते में खराब हुई है।संजीव कुमार, रोबिन कुमार, सागर सिंह, केशव कुमार, रतन चंद, शीतल कुमारी, अपूर्वा ठाकुर और सुषमा ने बताया कि भंजराड़ू से नगरोटा तक का सफर करीब 10 से 11 घंटे का है। इतने लंबे और दुर्गम रूट पर निगम को तकनीकी रूप से दुरुस्त बस चलानी चाहिए, लेकिन पुरानी बसों के कारण यात्रियों को बार-बार परेशानी उठानी पड़ रही है। उनका कहना है कि पहाड़ी चढ़ाई पर बस खराब होने से सफर में देरी के साथ सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि रास्ते में कोई बड़ी तकनीकी खराबी या हादसा होने पर जिम्मेदारी कौन लेगा। यात्रियों ने एचआरटीसी प्रबंधन से इस रूट पर बेहतर हालत वाली बस उपलब्ध करवाने की मांग की है। उधर, एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि बस में तकनीकी खराबी के कारण यह समस्या आई। नई बसें उपलब्ध होते ही इस रूट पर भेजी जाएंगी।