Chamba News: लोगों ने जंगल की आग पर काबू पाकर बचाए रिहायशी मकान

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अजय ठाकुर समेत ग्रामीणों की तत्परता से सैकड़ों पेड़-पौधों और वन्य जीवों को भी बचायासंवाद न्यूज एजेंसीमंगला (चंबा)। कुपाहड़ा पंचायत के जंगल में अज्ञात व्यक्ति की ओर से लगाई गई आग से आसपास के रिहायशी मकानों पर खतरा मंडराने लगा। आग तेजी से फैल रही थी। समय रहते ग्रामीणों ने मोर्चा संभालकर लपटों को घरों तक पहुंचने से रोक दिया। इससे बड़ा अग्निकांड टल गया।जंगल में आग लगने का पता चलते ही पंचायत निवासी अजय ठाकुर ने अग्निशमन और वन विभाग को सूचित किया। इसके बाद वह भवानी ठाकुर, राज ठाकुर, वार्ड सदस्य गुगु भाई और अन्य ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर आग बुझाई और उसे आगे फैलने से रोका।पंचायत प्रधान कांता देवी ने कहा कि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो सैकड़ों पेड़-पौधे, वन्य जीव और कई रिहायशी मकान इसकी चपेट में आ सकते थे। उन्होंने लोगों से जंगलों में आग न लगाने और कहीं भी आग दिखने पर तुरंत वन रक्षक, वन विभाग या अग्निशमन विभाग को सूचना देने की अपील की।