फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   People brought the forest fire under control and saved residential houses.

Chamba News: लोगों ने जंगल की आग पर काबू पाकर बचाए रिहायशी मकान

Wed, 04 Nov 2026 11:08 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 04 Nov 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
People brought the forest fire under control and saved residential houses.
कुपाहड़ा पंचायत में अज्ञात व्यक्ति ने लगाई थी आग, लपटें घरों तक पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा
विज्ञापन

अजय ठाकुर समेत ग्रामीणों की तत्परता से सैकड़ों पेड़-पौधों और वन्य जीवों को भी बचाया
संवाद न्यूज एजेंसी
मंगला (चंबा)। कुपाहड़ा पंचायत के जंगल में अज्ञात व्यक्ति की ओर से लगाई गई आग से आसपास के रिहायशी मकानों पर खतरा मंडराने लगा। आग तेजी से फैल रही थी। समय रहते ग्रामीणों ने मोर्चा संभालकर लपटों को घरों तक पहुंचने से रोक दिया। इससे बड़ा अग्निकांड टल गया।
जंगल में आग लगने का पता चलते ही पंचायत निवासी अजय ठाकुर ने अग्निशमन और वन विभाग को सूचित किया। इसके बाद वह भवानी ठाकुर, राज ठाकुर, वार्ड सदस्य गुगु भाई और अन्य ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर आग बुझाई और उसे आगे फैलने से रोका।
विज्ञापन

पंचायत प्रधान कांता देवी ने कहा कि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो सैकड़ों पेड़-पौधे, वन्य जीव और कई रिहायशी मकान इसकी चपेट में आ सकते थे। उन्होंने लोगों से जंगलों में आग न लगाने और कहीं भी आग दिखने पर तुरंत वन रक्षक, वन विभाग या अग्निशमन विभाग को सूचना देने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed