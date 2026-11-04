Chamba News: भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी में पहुंचे चुराह के विशाल शर्मा

संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। चुराह विधानसभा क्षेत्र की कल्हेल पंचायत निवासी विशाल शर्मा को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें नूरपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। इस जिम्मेदारी के तहत वह क्षेत्र में युवा मोर्चा की गतिविधियों और संगठनात्मक विस्तार का कार्य देखेंगे।विशाल शर्मा जिला एवं सत्र न्यायालय चंबा में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें छात्र राजनीति और संगठनात्मक कार्यों का भी अनुभव है। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र (एचपीयूआरसी) में इकाई अध्यक्ष रह चुके हैं। छात्र जीवन में उन्होंने विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों और संगठनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई। अब भाजयुमो में नई जिम्मेदारी मिलने पर उनसे युवाओं को संगठन से जोड़ने और उनकी भागीदारी बढ़ाने की अपेक्षा है। संवाद