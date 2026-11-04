Chamba News: शहर में चालान की सख्ती, गांवों में मालवाहकों के भरोसे जिंदगी

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सात साल में 561 सड़क हादसों में 473 लोगों की मौत, ग्रामीण मार्गों पर निगरानी बढ़ाने की जरूरतप्रवीण कुमारचंबा। शहर की सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटने में पुलिस मुस्तैद है, लेकिन ग्रामीण मार्गों पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं।यहां मालवाहक वाहनों में सवारियां ढोकर लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। बसों की सीमित आवाजाही का फायदा उठाकर वाहन संचालक नियमों को ताक पर रख रहे हैं। हैरानी यह है कि आधुनिक वाहन और संसाधन होने के बावजूद यातायात पुलिस की निगरानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी नजर नहीं आ रही है।चंबा-सिढ़कुंड, चंबा-भरमौर, राख-गुराड़, पुखरी-मसरूंड, गागला-धुलाड़ा, धरवाला-सुनारा और भरमौर-बड़ग्रां सहित कई ग्रामीण मार्गों पर मालवाहक वाहनों में सवारियां ढोई जा रही हैं। इन वाहनों का इस्तेमाल माल ढोने के लिए होता है, लेकिन नियमों को दरकिनार कर इनमें लोगों को सफर करवाया जा रहा है। ऐसे वाहनों से जुड़े हादसों में कई लोग जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद इस प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक नहीं लग पाई है।शहर में नो पार्किंग और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मालवाहक वाहनों और ओवरलोडिंग के खिलाफ वैसी सख्ती दिखाई नहीं देती। थानों और चौकियों की मौजूदगी के बावजूद ऐसी गतिविधियां जारी रहना पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। ग्रामीण मार्गों पर नियमित नाकेबंदी और गश्त बढ़ाने की जरूरत है, ताकि यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाले वाहन संचालकों पर कार्रवाई हो सके।सात साल में 473 लोगों की मौतजिले में वर्ष 2020 से 2026 तक 561 सड़क हादसे दर्ज किए गए। इनमें 473 लोगों की मौत हुई, जबकि 930 घायल हुए। वर्ष 2020 और 2022 में सबसे अधिक 98-98 दुर्घटनाएं हुईं। वहीं, वर्ष 2021 में 85 लोगों की जान गई, जो दिए गए आंकड़ों में सर्वाधिक है।वर्षदुर्घटनाएंमौतेंघायल2020987118820219385166202298731722023946212820247966114202568581162026314346शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान काटे जाते हैं, लेकिन ग्रामीण सड़कों पर मालवाहक वाहनों में सवारियां ढोने के मामलों में कार्रवाई का अभाव है। - चमनपुलिस को ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर नाकेबंदी बढ़ानी चाहिए। यातायात पुलिस को भी अपना दायरा विस्तृत करना होगा, तभी हादसों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। - रवि कुमारयातायात पुलिस को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहां नियमों की अनदेखी पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। - संजय शर्माजब तक मालवाहक वाहनों में सवारियां ढोने और ओवरलोडिंग पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक सड़क हादसों पर रोक लगाना मुश्किल होगा। - रिंकू ठाकुरयातायात पुलिस की बीट निर्धारित है। कर्मचारी नियमित रूप से अपने क्षेत्रों में निगरानी रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी नाकेबंदी की जाती है। जिन मार्गों पर मालवाहक वाहनों में सवारियां ढोने की शिकायतें मिल रही हैं, वहां नाके लगाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - बलदेव दत्त शर्मा, डीएसपी