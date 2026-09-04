Chamba News: फसल तैयार होने को और भंडारण की सुविधा बंद

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इसके मुख्य द्वार पर लटका ताला क्षेत्र की करीब 25 पंचायतों के किसानों की परेशानी बयां कर रहा है। फसल उत्पादन के बावजूद भंडारण की सुविधा नहीं मिलने से किसानों को उपज घरों या अन्य स्थानों पर रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।वर्ष 2010 में शुरू हुए कोल्ड स्टोर का किसानों को करीब छह साल तक लाभ मिला। किसान अपनी उपज और अनाज को यहां सुरक्षित रखते थे। इससे फसल को लंबे समय तक खराब होने से बचाने में मदद मिलती थी। वर्ष 2016 के बाद स्टोर बंद हो गया और तब से इसे दोबारा शुरू नहीं किया जा सका।किसानों तेज सिंह, महिंद्र कुमार, धारो राम, देवराज शर्मा, कर्म चंद, बिहारी लाल और मोहन कुमार ने बताया कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग कृषि पर निर्भर हैं। भंडारण की सुविधा नहीं होने से फसल खराब होने का खतरा रहता है।किसानों ने कई बार संबंधित विभाग के समक्ष मामला उठाया लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि वे इस संबंध में एसडीएम सलूणी से भी मिल चुके हैं। उन्होंने कोल्ड स्टोर को जल्द शुरू करने की मांग की है।एसडीएम सलूणी सुरेंद्र कुमार कटोच ने कहा कि कोल्ड स्टोर बंद होने का मामला उनके ध्यान में आया है। किसानों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए संबंधित विभाग को स्टोर दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए जाएंगे।