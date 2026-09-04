Chamba News: राइड विद प्राइड खटारा, यात्रियों पर टैक्सी का सहारा

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ऐसे में यात्रियों को मजबूरन टैक्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है। आरोप है कि भरमौर चौक से बाजार जैसे 10 रुपये निर्धारित किराये वाले रूट पर टैक्सी चालक 10 से 20 रुपये तक वसूल रहे हैं।शहरवासी अमन कुमार, हितेश शर्मा, किरण कुमारी, रंजना देवी और सुमित्रा देवी ने बताया कि सभी वैन नियमित चलें तो लोगों को कम किराये में आवागमन की सुविधा मिल सकती है। वैन खराब होने से खासकर रोजाना बाजार आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है।भरमौर चौक से बाजार तक सार्वजनिक परिवहन की सीमित सुविधा के चलते यात्रियों को टैक्सियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि कम दूरी के बावजूद उनसे निर्धारित किराये से अधिक राशि वसूली जा रही है।लोगों ने खराब वैनों को जल्द दुरुस्त करवाकर राइड विद प्राइड सेवा पूरी क्षमता से बहाल करने की मांग की है। निगम के अनुसार वैन की मरम्मत के लिए शिमला से टीम आएगी।उधर, एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने कहा कि मामला ध्यान में है। राइड विद प्राइड की खराब वैनों को जल्द ठीक करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।