फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   A temporary market for firecrackers will be set up at Bargah.

Chamba News: बारगाह में सजेगी पटाखों की अस्थायी मार्केट

Wed, 04 Nov 2026 10:36 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 04 Nov 2026 10:36 AM IST
विज्ञापन
A temporary market for firecrackers will be set up at Bargah.
चंबा। दिवाली पर इस बार शहर में पटाखों की दुकानें बारगाह स्थित एटीएम के पास लगेंगी। पुलिस मैदान में भर्ती प्रक्रिया के चलते प्रशासन ने स्थान बदलने का निर्णय लिया है। यहां अधिकतम 35 स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाएगी।
विज्ञापन



प्रशासन ने प्रत्येक स्टॉल के लिए 500 रुपये लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया है। सुरक्षा के लिए मौके पर अग्निशमन विभाग की पानी से भरी गाड़ी तैनात रहेगी। वहीं, पटाखा मार्केट में आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा।
विज्ञापन




प्रशासन की टीमें दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगी। शहर के गली-मोहल्लों में पटाखे बेचने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन




एसडीएम डॉ. चिराग शर्मा ने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए 35 स्टॉल की व्यवस्था की गई है। दुकानदारों को निर्धारित स्थान पर ही बिक्री करने और सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed