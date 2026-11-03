Chamba News: बारगाह में सजेगी पटाखों की अस्थायी मार्केट

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प्रशासन ने प्रत्येक स्टॉल के लिए 500 रुपये लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया है। सुरक्षा के लिए मौके पर अग्निशमन विभाग की पानी से भरी गाड़ी तैनात रहेगी। वहीं, पटाखा मार्केट में आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा।प्रशासन की टीमें दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगी। शहर के गली-मोहल्लों में पटाखे बेचने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।एसडीएम डॉ. चिराग शर्मा ने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए 35 स्टॉल की व्यवस्था की गई है। दुकानदारों को निर्धारित स्थान पर ही बिक्री करने और सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।