जिला परिषद चुनाव को जनमत बताना भाजपा का राजनीतिक भ्रम : अनुराग

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बिलासपुर। कांग्रेस के जिला संगठनात्मक महासचिव अधिवक्ता अनुराग पंडित ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत को प्रदेश की जनता का जनादेश बताना राजनीतिक भ्रम है। इन पदों के लिए आम जनता सीधे मतदान नहीं करती। उन्होंने भाजपा पर कई स्थानों पर जोड़-तोड़ की राजनीति का सहारा लेने का आरोप लगाया। पंडित ने कहा कि इन परिणामों को विधानसभा चुनाव या प्रदेश की राजनीतिक जनभावना से जोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही है। भाजपा को सत्ता में वापसी का सपना देखने से पहले अपने संगठन की गुटबाजी पर ध्यान देना चाहिए।

संवाद न्यूज एजेंसी