Bilaspur News: छह पदों के लिए 24 को होंगे कैंपस इंटरव्यू

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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड घुमारवीं में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और सीनियर बिजनेस मैनेजर के छह पदों को भरने के लिए 24 सितंबर को जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर में कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार सुबह 10 बजे से शुरू होंगे।जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि इन पदों के लिए अभ्यर्थी का स्नातक होना अनिवार्य है। 30 से 40 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 20 हजार से 35 हजार रुपये मासिक वेतन के अलावा अन्य लाभ, प्रोत्साहन राशि और पेट्रोल खर्च की सुविधा दी जाएगी। वार्षिक सीटीसी पैकेज 2.50 लाख से 4.50 लाख रुपये तक रहेगा।उन्होंने बताया कि साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थी मूल प्रमाणपत्रों के साथ रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, एक्स-10, आधार कार्ड, दसवीं का प्रमाणपत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, दो पासपोर्ट आकार के फोटो, बायोडाटा और अनुभव प्रमाणपत्र की प्रतियां साथ लेकर आएं।अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-222450 या नियोक्ता के मोबाइल नंबर 70185-59618 पर संपर्क किया जा सकता है।