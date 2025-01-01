Bilaspur News: कौशल प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को बांटे प्रमाणपत्र
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:28 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:28 AM IST
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जन शिक्षण संस्थान ने प्रशिक्षणार्थियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए किया प्रोत्साहित
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जन शिक्षण संस्थान बिलासपुर की ओर से प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को विजयपुर स्थित संस्थान के मुख्य कार्यालय में प्रमाणपत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित करना और उन्हें अपने हुनर के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना रहा।
समारोह में एचपीयू के वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। चेतना संस्था के सचिव हरीश नड्डा और नूपुर नड्डा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्यातिथि ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए और कौशल विकास को रोजगार व स्वरोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। इस अवसर पर चेतना संस्था की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य सुरेश नड्डा, जन शिक्षण संस्थान की उपाध्यक्षा नीना कौशल, कश्मीर सिंह ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जन शिक्षण संस्थान बिलासपुर की ओर से प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को विजयपुर स्थित संस्थान के मुख्य कार्यालय में प्रमाणपत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित करना और उन्हें अपने हुनर के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना रहा।
समारोह में एचपीयू के वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। चेतना संस्था के सचिव हरीश नड्डा और नूपुर नड्डा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्यातिथि ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए और कौशल विकास को रोजगार व स्वरोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। इस अवसर पर चेतना संस्था की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य सुरेश नड्डा, जन शिक्षण संस्थान की उपाध्यक्षा नीना कौशल, कश्मीर सिंह ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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