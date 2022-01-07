Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:30 AM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7: 00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
कथा: बाबा विश्वकर्मा मंदिर डियारा में दोपहर 1: 00 बजे से श्री राम कथा शुरू होगी।
खेल: घुमारवीं स्कूल में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 2: 00 बजे होगा।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की देहरा-कोट सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।
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कथा: बाबा विश्वकर्मा मंदिर डियारा में दोपहर 1: 00 बजे से श्री राम कथा शुरू होगी।
खेल: घुमारवीं स्कूल में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 2: 00 बजे होगा।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की देहरा-कोट सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।