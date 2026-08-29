Bilaspur News: वेदों का संदेश लेकर सड़कों पर उतरे विद्यार्थी

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शोभायात्रा में स्वच्छता, पर्यावरण और नशामुक्ति का दिया संदेश

संवाद न्यूज एजेंसी

श्री नयना देवी जी (बिलासपुर)। डीएवी पब्लिक स्कूल श्री नयना देवी जी में श्रावणी उपाकर्म पर्व के तहत आयोजित सात दिवसीय यज्ञ एवं वैदिक प्रचार कार्यक्रम का शनिवार को शोभायात्रा और वैदिक जागरूकता रैली के साथ समापन हुआ। रैली में विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विद्यार्थी हाथों में वैदिक संदेश और सामाजिक जागरूकता से संबंधित तख्तियां लेकर रैली में शामिल हुए। वैदिक मंत्रों, भजनों और नारों के माध्यम से लोगों को वेदों, भारतीय संस्कृति, संस्कार, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति और सदाचार का संदेश दिया गया। विद्यालय परिसर से शुरू हुई रैली आसपास के क्षेत्र से होकर गुजरी। विद्यार्थियों ने लोगों को वैदिक मूल्यों को अपनाने और संस्कारयुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह और अनुशासन देखने को मिला। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि श्रावणी उपाकर्म केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, ज्ञानार्जन, संस्कार और समाज के प्रति दायित्वों को समझने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि वेद मनुष्य को सत्य, ज्ञान, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से वैदिक शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने और समाज में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनने का आह्वान किया।

डीएवी नयना देवी में सात दिवसीय यज्ञ एवं वैदिक प्रचार कार्यक्रम का समापन