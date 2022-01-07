Bilaspur News: झंडूता में साढ़े सात घंटे बिजली गुल, घरेलू कामकाज से लेकर कारोबार प्रभावित

संवाद न्यूज एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। झंडूता उपमंडल के विभिन्न हिस्सों में वीरवार को करीब साढ़े सात घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। सुबह करीब साढ़े पांच बजे गुल हुई बिजली दोपहर करीब एक बजे बहाल हो सकी। लंबे समय तक बिजली न होने से घरेलू कामकाज प्रभावित रहा। वहीं दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को भी कामकाज चलाने में दिक्कतें आईं।स्थानीय निवासी गोपाल और अमरनाथ ने बताया कि सुबह के समय अचानक बिजली गुल होने से रोजमर्रा के कई जरूरी काम प्रभावित हुए। करीब साढ़े सात घंटे तक आपूर्ति बंद रहने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। उन्होंने विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रखने की मांग की। उधर, सुन्हाणी क्षेत्र के आधे हिस्से में करीब तीन बजे विद्युत आपूर्ति बहाल हुई। इससे स्थानीय लोगों की परेशानी बनी रही। झंडूता के सहायक अभियंता सचिन ने बताया कि 33 केवी लाइन में तकनीकी खराबी आने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी। कर्मचारियों ने मौके पर खराबी को दूर करने का कार्य किया, जिसके बाद अधिकांश क्षेत्र में दोपहर तक विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई।