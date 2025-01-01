फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Rocks falling from the hills; a one-kilometer stretch of road near Mandwa Bridge has become deadly.

Bilaspur News: पहाड़ियों से गिर रहे पत्थर, मांडवा पुल के पास एक किलोमीटर सड़क बनी जानलेवा

Sat, 05 Sep 2026 12:16 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Rocks falling from the hills; a one-kilometer stretch of road near Mandwa Bridge has become deadly.
मांडवा पुल के पास सड़क पर पहाड़ी से गिरा मलबा। संवाद
क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियर और सड़क पर बने गड्ढों से वाहन चालकों परेशान
विज्ञापन

ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने की मांग

संवाद न्यूज एजेंसी
झंडूता (बिलासपुर)। झंडूता विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल मुख्यालय को भगेड़, पनौल, विजयपुर, समोह, झंडूता, मांडवा, भड़ोलीकलां, शाहतलाई, बड़सर और ऊना से जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर मांडवा पुल के आसपास करीब एक किलोमीटर हिस्सा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बरसात के मौसम में पुल के दोनों ओर की पहाड़ियों से पत्थर और चट्टानें गिरने से यहां से गुजरना जोखिम भरा हो जाता है। वहीं, कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियर दुर्घटना के खतरे को और बढ़ा रहे हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार बीते वर्ष बरसात के दौरान पहाड़ियों से भारी-भरकम चट्टानें गिरने के कारण सड़क किनारे लगे कई क्रैश बैरियर टूट गए थे। इसके बावजूद इन्हें अभी तक पूरी तरह दुरुस्त नहीं किया गया है। ऐसे में सड़क के किनारे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने से वाहन चालकों को हर समय हादसे का डर सताता रहता है। इसके अलावा सड़क पर पानी की निकासी के लिए बनाए गए रैंप के एक-दो स्थानों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को परेशानी होती है। रात के समय इन स्थानों पर दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने लोक निर्माण विभाग और प्रशासन से मांडवा पुल क्षेत्र में सड़क को वाहनों के साथ-साथ पैदल राहगीरों के लिए भी सुरक्षित बनाने की मांग की है।
विज्ञापन

मांडवा पुल झंडूता विधानसभा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। क्षेत्र की आधी आबादी के अलावा जिला के अन्य क्षेत्रों और बाहरी राज्यों की ओर जाने वाले लोग भी इसी मार्ग से आवाजाही करते हैं। इसके चलते सड़क पर दिनभर वाहनों की आवाजाही रहती है। हालांकि अधिकांश हिस्से में सड़क बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है, लेकिन मांडवा पुल के आसपास का करीब एक किलोमीटर खतरनाक हिस्सा लोगों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मांडवा पुल यातायात के लिए खुलने के बाद से ही बारिश के दौरान इस क्षेत्र में पहाड़ियों से पत्थर, मिट्टी और मलबा सड़क पर गिरता रहा है। कई बार सड़क मार्ग बाधित होने से यातायात भी प्रभावित होता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्व विधायक जीत राम कटवाल ने अपने पहले कार्यकाल में मांडवा पुल क्षेत्र की समस्या को देखते हुए पुल निर्माण की योजना को गति प्रदान की थी। लोक निर्माण विभाग ने करीब एक किलोमीटर के खतरनाक हिस्से को छोड़कर पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद यह प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई। लोगों ने विभाग से सड़क के खतरनाक हिस्से का निरीक्षण कर जल्द क्रैश बैरियर दुरुस्त करने, रैंप की मरम्मत और पहाड़ियों से गिरने वाले मलबे को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

कोट
सड़क को सुरक्षित करने के लिए क्रैश बैरियर और रैंप वाले हिस्से में कार्य करने का जल्द प्रयास किया जाएगा।
-ज्ञान चंद शर्मा, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, झंडूता
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed