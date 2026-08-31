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Bilaspur News: झंडूता में नगर पंचायत गठन पर लोगों में रोष

Mon, 31 Aug 2026 12:18 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:18 AM IST
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People are angry over the formation of Nagar Panchayat in Jhanduta.
झंडूता में स्थानीय लोगों के साथ बैठक करते पूर्व विधायक बीरू राम किशोर। स्रोत: जागरूक पाठक
नगर पंचायत की अधिसूचना पर लोगों ने जताई आपत्ति, पूर्व विधायक ने सरकार से फैसला स्थगित करने की उठाई मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी
झंडूता (बिलासपुर)। झंडूता में नगर पंचायत गठन को लेकर जारी अधिसूचना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। रविवार को झंडूता पहुंचे पूर्व विधायक बीरू राम किशोर ने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। लोगों ने नगर पंचायत गठन की अधिसूचना को लेकर अपनी आपत्तियां और चिंताएं उनके समक्ष रखीं। बीरू राम किशोर ने कहा कि नगर पंचायत गठन से पहले जनता से पर्याप्त संवाद होना चाहिए था। लोगों को अपनी बात रखने और नई व्यवस्था को समझने का अवसर मिलना जरूरी था। संवाद की कमी के कारण लोगों में रोष है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि नगर पंचायत गठन के फैसले को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को व्यवस्था और इससे होने वाले बदलावों को समझने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि वह लोगों की भावनाओं और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करेंगे।
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पूर्व विधायक ने कहा कि झंडूता विकासखंड मुख्यालय होने के साथ महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र भी है। यहां एसडीएम कार्यालय, न्यायिक परिसर और विकासखंड कार्यालय सहित कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय हैं। ऐसे में झंडूता को व्यवस्थित और बेहतर शहर के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक स्तर पर काम करने की जरूरत है।
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