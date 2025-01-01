Sonipat News: जबरन वसूली मांगने और हमला करने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:54 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:54 AM IST
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नरवाना। जबरन वसूली मांगने, जान से मारने की धमकी देने, जानलेवा हमला करने और गाड़ी में तोड़फोड़ करने के मामले में थाना शहर नरवाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गांव अलीपुरा निवासी जितेंद्र, हाल निवासी पातड़ा, पटियाला और गांव बदोवाला निवासी सन्नी के रूप में हुई है।
पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना शहर नरवाना प्रभारी पूर्णदास ने बताया कि गांव बडनपुर निवासी हरदीप ने शिकायत दी थी कि उनके पिता शराब के ठेकों में हिस्सेदार हैं और वह भी शराब ठेकों से संबंधित काम में सहयोग करते हैं।
शिकायत के अनुसार, 13 सितंबर की सुबह वह कार से बदोवाला से बडनपुर स्थित घर जा रहे थे। शकर ढाबा के पास पहुंचने पर शिव कुमार उर्फ काला और उसके साथियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। डर के कारण कार तेज कर बदोवाला टोल की तरफ बढ़ाई।
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आरोप है कि पीछा कर रहे युवकों ने गंडासे और डंडों से कार पर हमला कर उसके शीशे में तोड़ दिए और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। कार्रवाई करते हुए 14 सितंबर को जितेंद्र और सन्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
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पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना शहर नरवाना प्रभारी पूर्णदास ने बताया कि गांव बडनपुर निवासी हरदीप ने शिकायत दी थी कि उनके पिता शराब के ठेकों में हिस्सेदार हैं और वह भी शराब ठेकों से संबंधित काम में सहयोग करते हैं।
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शिकायत के अनुसार, 13 सितंबर की सुबह वह कार से बदोवाला से बडनपुर स्थित घर जा रहे थे। शकर ढाबा के पास पहुंचने पर शिव कुमार उर्फ काला और उसके साथियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। डर के कारण कार तेज कर बदोवाला टोल की तरफ बढ़ाई।
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आरोप है कि पीछा कर रहे युवकों ने गंडासे और डंडों से कार पर हमला कर उसके शीशे में तोड़ दिए और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। कार्रवाई करते हुए 14 सितंबर को जितेंद्र और सन्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।