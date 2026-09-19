Sonipat News: मारपीट कर व्यापारी से पांच हजार रुपये छीने

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नारनौल। सिहमा में साइबर कैफे चलाने वाले व्यापारी महेंद्र के साथ धोबी जोहड़ के पास तीन बदमाशों ने मारपीट कर करीब पांच हजार रुपये छीन लिए। घटना बीती शाम की है। पीड़ित के अनुसार, वह दुकान बंद कर बाइक से पुरानी मंडी स्थित घर लौट रहा था। धोबी जोहड़ से आगे मोड़ पर एक व्यक्ति ने बाइक के आगे आकर चाबी निकाल ली और मारपीट शुरू कर दी। घायल व्यापारी को परिजनों ने नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। उसके सिर, हाथ और पैर में चोटें आई हैं। पीड़ित ने शहर थाना पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। संवाद