{"_id":"6a90a2d2aad7a619530bea28","slug":"sdm-heard-grievances-at-the-grievance-redressal-camp-sonipat-news-c-197-1-snp1018-159512-2026-08-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat News: समाधान शिविर में एसडीएम ने सुनी समस्याएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonipat News: समाधान शिविर में एसडीएम ने सुनी समस्याएं
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
Link Copied
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गन्नौर। एसडीएम प्रवेश कादियान ने समाधान शिविर में शिकायतें सुनीं। शिविर में दयालु योजना का आर्थिक लाभ, परिवार पहचान पत्र में त्रुटियां, बिजली आपूर्ति, अवैध कब्जा और वृद्धावस्था सम्मान भत्ता सहित विभिन्न शिकायतें पहुंचीं। एसडीएम ने शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि पुरानी शिकायतों को लंबित न रखकर विभाग आपसी समन्वय से उनका समयबद्ध समाधान करें। संवाद
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।