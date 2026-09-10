Sonipat News: सैर करने निकले बुजुर्ग की सोने की चेन छीनी
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:54 AM IST
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सोनीपत। हरसाना कलां रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार सुबह सैर करने निकले 68 वर्षीय बुजुर्ग से बाइक सवार दो युवकों ने मारपीट कर करीब 40 ग्राम की सोने की चेन छीन ली। हरसाना खुर्द निवासी सुरेश कुमार ने थाना सदर पुलिस को शिकायत दी।
सुरेश ने बताया कि स्टेशन के पास पीछे से बाइक पर आए दो युवकों ने उनके मुंह पर कपड़ा लपेट दिया। विरोध करने पर उन्हें जमीन पर गिराकर मारपीट की और गले से चेन तोड़कर छीन ली। वारदात के बाद आरोपी धमकी देते हुए बाइक से फरार हो गए।
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सुरेश ने बताया कि स्टेशन के पास पीछे से बाइक पर आए दो युवकों ने उनके मुंह पर कपड़ा लपेट दिया। विरोध करने पर उन्हें जमीन पर गिराकर मारपीट की और गले से चेन तोड़कर छीन ली। वारदात के बाद आरोपी धमकी देते हुए बाइक से फरार हो गए।
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