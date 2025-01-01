Sonipat News: स्कूल के सामने टूटा सीवर का ढक्कन, हादसे का खतरा

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गौरव जैन ने बताया कि स्कूल के सामने सुबह और छुट्टी के समय बच्चों की आवाजाही अधिक रहती है। मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन भी होता है। वाहनों के दबाव से सीवर का ढक्कन और क्षतिग्रस्त होने की आशंका है।गन्नौर निवासी हरीश ने कहा कि स्कूल के सामने होने के बावजूद संबंधित विभाग ने समय पर इसकी सुध नहीं ली। लोगों ने प्रशासन से सीवर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की, ताकि बच्चों और राहगीरों को खतरा न रहे।जेई बसंत ने बताया कि सीवर का ढक्कन ठीक कर दिया गया है। स्थानीय निकाय इस तरह के कार्यों को प्राथमिकता से कर रहा है।