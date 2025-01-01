Sonipat News: स्कूल के सामने टूटा सीवर का ढक्कन, हादसे का खतरा
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:30 AM IST
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गन्नौर। राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल के सामने सीवर का क्षतिग्रस्त ढक्कन बच्चों और राहगीरों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार ढक्कन लंबे समय से टूटा है और गटर का हिस्सा खुला पड़ा है।
गौरव जैन ने बताया कि स्कूल के सामने सुबह और छुट्टी के समय बच्चों की आवाजाही अधिक रहती है। मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन भी होता है। वाहनों के दबाव से सीवर का ढक्कन और क्षतिग्रस्त होने की आशंका है।
गन्नौर निवासी हरीश ने कहा कि स्कूल के सामने होने के बावजूद संबंधित विभाग ने समय पर इसकी सुध नहीं ली। लोगों ने प्रशासन से सीवर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की, ताकि बच्चों और राहगीरों को खतरा न रहे।
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जेई बसंत ने बताया कि सीवर का ढक्कन ठीक कर दिया गया है। स्थानीय निकाय इस तरह के कार्यों को प्राथमिकता से कर रहा है।
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गौरव जैन ने बताया कि स्कूल के सामने सुबह और छुट्टी के समय बच्चों की आवाजाही अधिक रहती है। मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन भी होता है। वाहनों के दबाव से सीवर का ढक्कन और क्षतिग्रस्त होने की आशंका है।
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गन्नौर निवासी हरीश ने कहा कि स्कूल के सामने होने के बावजूद संबंधित विभाग ने समय पर इसकी सुध नहीं ली। लोगों ने प्रशासन से सीवर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की, ताकि बच्चों और राहगीरों को खतरा न रहे।
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जेई बसंत ने बताया कि सीवर का ढक्कन ठीक कर दिया गया है। स्थानीय निकाय इस तरह के कार्यों को प्राथमिकता से कर रहा है।