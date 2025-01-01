Sonipat News: स्टेट शिक्षक अवार्डी यशवंती का गांव पहुंचने पर स्वागत
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:29 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:29 AM IST
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खरखौदा। राजकीय विद्यालय खेड़ी दहिया की मुख्याध्यापिका एवं स्टेट शिक्षक अवार्डी यशवंती सहरावत का गांव पहुंचने पर ग्राम पंचायत, स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने स्वागत किया। पंचायत की ओर से उन्हें फूलमाला, नोटों की माला और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया।
फौजी भाईचारा एवं जीवन रक्षक ब्लड समिति सोनीपत की ओर से भी यशवंती को भेंट देकर सम्मानित किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि राज्य स्तर पर सम्मान मिलना पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यशवंती ने अपनी मेहनत और कार्यों से गांव का नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धि से गांव के बच्चों को शिक्षा के साथ बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।
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फौजी भाईचारा एवं जीवन रक्षक ब्लड समिति सोनीपत की ओर से भी यशवंती को भेंट देकर सम्मानित किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि राज्य स्तर पर सम्मान मिलना पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यशवंती ने अपनी मेहनत और कार्यों से गांव का नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धि से गांव के बच्चों को शिक्षा के साथ बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।
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