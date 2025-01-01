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Sonipat News: उप-डाकघर और आधार अपडेशन सेंटर शुरू

Thu, 10 Sep 2026 01:30 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:30 AM IST
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Sub-post office and Aadhaar updation center launched.
गन्नौर की पुरानी तहसील में उप-डाकघर एवं आधार अपडेशन सेंटर का उद्घाटन करते निर्दलीय विधायक देवें
गन्नौर। उपमंडलीय परिसर की पुरानी तहसील में उप-डाकघर और आधार अपडेशन सेंटर शुरू हो गया। निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने दोनों सुविधाओं का उद्घाटन किया। इससे परिसर में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों, अधिवक्ताओं और विभिन्न कार्यों से आने वाले लोगों को डाक व आधार संबंधी सेवाएं यहीं मिल सकेंगी।
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विधायक ने कहा कि पहले डाक संबंधी सेवाओं के लिए कर्मचारियों और आमजन को परिसर से बाहर जाना पड़ता था। उप-डाकघर शुरू होने से समय और श्रम की बचत होगी। लोगों को पत्र भेजने और प्राप्त करने सहित अन्य डाक सेवाएं परिसर में ही मिलेंगी।
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एसडीएम प्रवेश कादियान ने बताया कि आधार अपडेशन सेंटर पर नागरिक आधार कार्ड में आवश्यक संशोधन और अपडेट करा सकेंगे। इससे आधार संबंधी कार्यों के लिए लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा।
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इस अवसर पर कार्यालय अधीक्षक अशोक कुमार, डाकघर अधीक्षक कृष्ण राणा, एसपीएम मंजीत, नायब तहसीलदार अमित यादव, गन्नौर बार एसोसिएशन के प्रधान गौरव त्यागी सहित अधिवक्ता मौजूद रहे।
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