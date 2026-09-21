Sonipat News: कांग्रेस की बैठक में संगठन मजबूत करने और जनसमस्याएं उठाने पर जोर

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कमल दिवान ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। अब तक दो ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि बाकी ब्लॉकों के अध्यक्षों के नाम तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शेष ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी।उन्होंने कार्यकर्ताओं से शहर की सफाई व्यवस्था, जलभराव और बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर लोगों के बीच जाने का आह्वान किया। बैठक में नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और वार्ड स्तर पर जनसंपर्क अभियान तेज करने की बात कही।ग्रामीण जिलाध्यक्ष संजीव दहिया ने कहा कि शहरी और ग्रामीण इकाइयां मिलकर संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगी।बैठक में उपाध्यक्ष सतपाल कौशिक, प्रशांत शर्मा और अमनदीप पाराशर, संगठन महासचिव मुकेश पन्नालाल, महासचिव देवेंद्र शर्मा, आशा अहलावत, अनुज छाबड़ा और सौरव सचदेवा आदि मौजूद रहे।