Sonipat News: दूषित पानी से फसल बचाने को बनाया मिट्टी का बांध

विज्ञापन



किसान अशोक सैनी और सतपाल सैनी ने बताया कि जोहड़ में लगातार गंदा पानी जमा होने से उसका जलस्तर बढ़ गया है। पानी आसपास के खेतों की ओर पहुंच रहा है, जिससे फसल प्रभावित हो रही है। किसानों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। उनका कहना है कि बनाया गया मिट्टी का बांध अस्थायी व्यवस्था है और बारिश या पानी बढ़ने पर स्थिति फिर गंभीर हो सकती है। किसानों ने प्रशासन से जोहड़ की सफाई, दूषित पानी की उचित निकासी और स्थायी समाधान की मांग की है।

विज्ञापन

गन्नौर। जीटी रोड स्थित बड़ी काली माता मंदिर के पास जोहड़ का दूषित पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में पहुंचने लगा। इससे फसलों को नुकसान की आशंका को देखते हुए किसानों को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। किसानों ने जेसीबी की मदद से मिट्टी डालकर अस्थायी बांध बनाया और पानी को खेतों में जाने से रोकने का प्रयास किया।