गन्नौर। खेड़ी रोड स्थित जाट धर्मशाला में अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन की ब्लाक इकाई की मासिक बैठक दयानंद की अध्यक्षता में हुई। जिला प्रधान ओमप्रकाश मलिक ने सरकार से पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग का लाभ देने की मांग की।ब्लाॅक प्रधान सुभाष चंद्र ने बताया कि 5 दिसंबर को सोनीपत में जिला स्तरीय कन्वेंशन होगा, जिसमें राज्य प्रधान भी संबोधित करेंगे। वहीं 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ की रैली आयोजित होगी। उन्होंने सदस्यों से अधिक संख्या में रैली में पहुंचने का आह्वान किया। बैठक में नवंबर में जन्मदिन वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सतबीर, सहदेव, सुलेख चंद पायल, मास्टर सतबीर कादियान, मास्टर श्रीपाल, दयाराम, बिजेंद्र भी मौजूद रहे।