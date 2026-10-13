Sonipat News: 20 साल बाद लहरी सिंह पार्क में फिर गूंजे रामलीला के संवाद

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आयोजकों के मुताबिक रामलीला के मंचन के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन, उनके आदर्शों और मर्यादा का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ नई पीढ़ी को भगवान श्रीराम के आदर्शों से परिचित कराना भी है। विज्ञापन

रामलीला भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से सत्य, धर्म और सदाचार का संदेश समाज तक पहुंचता है। करीब दो दशक बाद लहरी सिंह पार्क में रामलीला शुरू होने से यह स्थल एक बार फिर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। आयोजकों के मुताबिक रामलीला के मंचन के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन, उनके आदर्शों और मर्यादा का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ नई पीढ़ी को भगवान श्रीराम के आदर्शों से परिचित कराना भी है।रामलीला भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से सत्य, धर्म और सदाचार का संदेश समाज तक पहुंचता है। करीब दो दशक बाद लहरी सिंह पार्क में रामलीला शुरू होने से यह स्थल एक बार फिर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा।

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गन्नौर। करीब 20 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर शहर के लहरी सिंह पार्क में रामलीला के संवाद गूंजने लगे हैं। शिव कल्याण जनसमिति की ओर से आयोजित रामलीला का शुभारंभ नगरपालिका चेयरमैन अरुण त्यागी ने किया। लंबे समय बाद शहर में रामलीला का मंचन शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में उत्साह है। इसके साथ ही लोगों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा।