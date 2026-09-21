Sonipat News: 330 केंद्रों पर 2303 निरक्षरों ने दी परीक्षा, छह माह से कर रहे थे पढ़ाई

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शिक्षा विभाग की ओर से नेशनल ओपन स्कूल के तत्वावधान में आयोजित परीक्षा में सरल भाषा और व्यावहारिक प्रश्नों के माध्यम से परीक्षार्थियों के अक्षर ज्ञान का मूल्यांकन किया गया।परीक्षा के लिए केंद्रों पर पहले से तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। परीक्षार्थियों को निर्धारित समय पर केंद्रों में प्रवेश दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया, खंड शिक्षा अधिकारी अनिल वर्मा समेत शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।उल्लास योजना के तहत जिले में वर्ष 2027 तक 44,540 निरक्षरों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले को शत-प्रतिशत साक्षर बनाने की दिशा में योजना के तहत निरक्षरों को पढ़ना-लिखना और हस्ताक्षर करना सिखाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के स्वयंसेवक गांव-गांव जाकर निरक्षरों की पहचान कर उन्हें शिक्षा से जोड़ रहे हैं।