Sirsa News: गोबर-कूड़ा विवाद में युवक से मारपीट, दो भाइयों पर प्राथमिकी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीडबवाली। गांव मुन्नावाली में पशुओं का गोबर-कूड़ा डालने को लेकर विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस ने 26 वर्षीय प्रशांत बेरड से मारपीट के मामले में दो भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच शुरू कर दी गई है।प्रशांत बेरड ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके घर के पास संदीप का मकान है। प्रशांत ने पशुओं का गोबर-कूड़ा डालने के लिए संदीप के घर की दीवार से दूर अपनी जगह पर स्थान बनाया था।इस बात पर संदीप और उसका भाई अनिल कुमार अक्सर प्रशांत और उसके परिवार से बहस करते थे। प्रशांत ने आरोप लगाया कि 12 सितंबर को संदीप ने उससे मारपीट की थी। इसके बाद 14 सितंबर को सुबह करीब 8 बजे प्रशांत मोटरसाइकिल से घर जा रहा था।रास्ते में संदीप और अनिल ने उसे रोक लिया। उन्होंने प्रशांत से मारपीट की और उसे अपने घर की ओर ले जाने लगे।आगे की घटना और उपचारशोर सुनकर प्रशांत की मां मौके पर पहुंची और उसे छुड़ाने का प्रयास किया। घायल प्रशांत को चौटाला नागरिक अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उसे सिरसा रेफर कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में प्रशांत को तीन चोटें दर्ज की गई हैं। जांच अधिकारी जगपाल सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच जारी है।