Sirsa News: महाराजा अग्रसेन जयंती पर निकलेगी शोभायात्रा, दो दिन होंगे कार्यक्रम

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संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर बुधवार को अग्रवाल सेवा सदन में श्री अग्रवाल सभा की बैठक हुई। भाजपा नेता गोबिंद कांडा ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें जयंती समारोह को दो दिन मनाने का निर्णय लिया गया।10 अक्तूबर को बेगू रोड स्थित महाराजा अग्रसेन स्कूल से शोभायात्रा निकलेगी। यह शोभायात्रा शहर के बाजारों से होते हुए हिसार रोड स्थित अग्रवाल सेवा सदन पहुंचेगी। इसमें महाराजा अग्रसेन के जीवन और संदेशों को दर्शाने वाली झांकियां होंगी।देवी-देवताओं की झांकियां भी शामिल रहेंगी। 11 अक्तूबर को महाराजा अग्रसेन स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बैठक में सभा प्रधान संजय गोयल साहुवाला और महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान अनिल गनेरीवाला सहित कई सदस्य मौजूद रहे।