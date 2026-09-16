Sirsa News: महिला कांग्रेस में संगठन विस्तार के लिए 17-18 सितंबर को आवेदन

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संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। महिला कांग्रेस में संगठनात्मक विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में 17 और 18 सितंबर को महिला कार्यकर्ताओं से सीधे आवेदन लिए जाएंगे। यह प्रक्रिया बेगू रोड स्थित जिला कांग्रेस भवन में चलेगी।आवेदन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। इस दौरान संगठन के विभिन्न पदों के लिए इच्छुक महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान की पर्यवेक्षक किरणदीप ग्रेवाल मौजूद रहेंगी।वे महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत करेंगी। संगठन में जिम्मेदारी लेने की इच्छुक महिलाओं से उनकी सक्रियता पूछी जाएगी। उनके संगठन से जुड़े अनुभव के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। मौके पर ही आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे।संगठन सृजन अभियानयह प्रक्रिया संगठन सृजन अभियान का हिस्सा है। इसके तहत महिला कांग्रेस में जिला स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश महिला कांग्रेस के अनुसार, पर्यवेक्षक महिला नेताओं से संवाद कर रहे हैं। वे सक्रिय कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर नए नेतृत्व की पहचान कर रहे हैं।