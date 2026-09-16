Sirsa News: राज्यस्तरीय वेटलिफ्टिंग में सिमरन ने जीता रजत पदक

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संवाद न्यूज एजेंसीरानियां। यमुनानगर में संपन्न हुई 59वीं राज्य स्तरीय विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सिमरन ने रजत पदक जीता। वह खारियां पब्लिक स्कूल खारियां की छात्रा है। सिमरन ने अंडर-19 वेटलिफ्टिंग मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की।सिमरन रिसालिया खेड़ा निवासी दिनेश कुमार की पुत्री है। उसने अपनी मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास से विद्यालय व क्षेत्र का नाम रोशन किया। कोच मुकेश नेहरा ने बताया कि सिमरन ने प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनके अनुसार, खेल के प्रति समर्पण से उसे यह सफलता मिली।सिमरन की इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है। विद्यालय प्रबंध निदेशक कृष्ण नैन और प्राचार्य संदीप कौर ने सिमरन व कोच मुकेश नेहरा को बधाई दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के साथ खेलों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।