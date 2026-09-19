Sirsa News: 21-22 सितंबर को लगेंगे सेवा सेतु कैंप
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 19 Sep 2026 11:10 PM IST
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मौके पर होगा योजनाओं के लिए पंजीकरण
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। शहर और डबवाली में 21 व 22 सितंबर को सेवा सेतु कैंप आयोजित होंगे। ये कैंप नगर परिषद कार्यालय परिसर में लगाए जाएंगे। इनमें विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए पात्र लोगों का मौके पर पंजीकरण होगा।
अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित संगल ने बताया कि कैंपों में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। आमजन अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। उनके समाधान के लिए मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण भी किया जाएगा। इससे उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया पूरी होगी। संगल ने आमजन से अपील की कि वे इन कैंपों में पहुंचकर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाएं।
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कैंपों का उद्देश्य
इन कैंपों का मुख्य उद्देश्य लोगों को विभागीय सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है। यह एक ही स्थान पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। इससे आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
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सिरसा। शहर और डबवाली में 21 व 22 सितंबर को सेवा सेतु कैंप आयोजित होंगे। ये कैंप नगर परिषद कार्यालय परिसर में लगाए जाएंगे। इनमें विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए पात्र लोगों का मौके पर पंजीकरण होगा।
अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित संगल ने बताया कि कैंपों में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। आमजन अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। उनके समाधान के लिए मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण भी किया जाएगा। इससे उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया पूरी होगी। संगल ने आमजन से अपील की कि वे इन कैंपों में पहुंचकर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाएं।
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कैंपों का उद्देश्य
इन कैंपों का मुख्य उद्देश्य लोगों को विभागीय सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है। यह एक ही स्थान पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। इससे आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।