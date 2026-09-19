Sirsa News: ओढ़ां बिजलीघर से चलने वाली कई लाइनें आज पांच घंटे रहेंगी बंद

ओढ़ां। 132 केवी बिजलीघर ओढ़ां से चलने वाली विभिन्न बिजली लाइनों पर 20 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक करीब पांच घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। ओढ़ां सब-स्टेशन के कनिष्ठ अभियंता हनुमान ने बताया कि 132 केवी सब-स्टेशन के नजदीक टावर पर तार संबंधी आवश्यक कार्य किया जाना है।सुरक्षा की दृष्टि से कार्य के दौरान संबंधित बिजली लाइनों को बंद रखा जाएगा। शटडाउन से 11 केवी नुहियांवाली प्रथम एपी, 11 केवी भागसर आरडीएस, 11 केवी इंजीनियरिंग कॉलेज, 11 केवी मलिकपुरा द्वितीय आरडीएस, 11 केवी नवकार फीडर, 33 केवी पन्नीवाला मोटा व 33 केवी खारिया फीडर पर विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग ने आमजन से सहयोग की अपील की है। कार्य पूरा होने के बाद आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।