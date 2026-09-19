Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 19 Sep 2026 11:23 PM IST
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शिविर
योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 7 बजे।
धार्मिक
भजन कीर्तन : बाबा श्रीचंद महाराज के जन्मोत्सव पर सत्संग अनाज मंडी में सुबह 10 बजे।
खेल
क्रिकेट लीग : जेसीडी कॉलेज में नमो क्रिकेट लीग सुबह 10 बजे।
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योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 7 बजे।
धार्मिक
भजन कीर्तन : बाबा श्रीचंद महाराज के जन्मोत्सव पर सत्संग अनाज मंडी में सुबह 10 बजे।
खेल
क्रिकेट लीग : जेसीडी कॉलेज में नमो क्रिकेट लीग सुबह 10 बजे।