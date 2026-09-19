Sirsa News: सिटी में आज

विज्ञापन



योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 7 बजे।

धार्मिक

भजन कीर्तन : बाबा श्रीचंद महाराज के जन्मोत्सव पर सत्संग अनाज मंडी में सुबह 10 बजे।

खेल

क्रिकेट लीग : जेसीडी कॉलेज में नमो क्रिकेट लीग सुबह 10 बजे।

शिविर