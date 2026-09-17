जसवंत हत्याकांड : आरोपी मां-पिता और बहन गिरफ्तार, जेल भेजा, जीजा की तलाश जारी

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जांच अधिकारी देवीलाल ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी जीजा गुरजंट सिंह समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 15 सितंबर की अलसुबह गांव खोखर के करीब 32 वर्षीय जसवंत सिंह की जमीन के विवाद के चलते परिवार के सदस्यों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी।मृतक की पत्नी जशनप्रीत कौर के बयान पर कालांवाली पुलिस ने जलविंद्र सिंह, बिंदर कौर, गुरजिंद्र कौर, गुरजंट सिंह समेत तीन-चार अन्य लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने जलविंद्र सिंह, बिंदर कौर और गुरजिंद्र कौर को काबू कर लिया है।