जसवंत हत्याकांड : आरोपी मां-पिता और बहन गिरफ्तार, जेल भेजा, जीजा की तलाश जारी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 17 Sep 2026 10:18 PM IST
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कालांवाली। गांव खोखर में हुए जसवंत सिंह हत्याकांड में कालांवाली पुलिस ने मृतक के पिता जलविंद्र सिंह, मां बिंदर कौर और बहन गुरजिंद्र कौर को वीरवार को गिरफ्तार किया है। इसके बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
जांच अधिकारी देवीलाल ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी जीजा गुरजंट सिंह समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 15 सितंबर की अलसुबह गांव खोखर के करीब 32 वर्षीय जसवंत सिंह की जमीन के विवाद के चलते परिवार के सदस्यों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी।
मृतक की पत्नी जशनप्रीत कौर के बयान पर कालांवाली पुलिस ने जलविंद्र सिंह, बिंदर कौर, गुरजिंद्र कौर, गुरजंट सिंह समेत तीन-चार अन्य लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने जलविंद्र सिंह, बिंदर कौर और गुरजिंद्र कौर को काबू कर लिया है।
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जांच अधिकारी देवीलाल ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी जीजा गुरजंट सिंह समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 15 सितंबर की अलसुबह गांव खोखर के करीब 32 वर्षीय जसवंत सिंह की जमीन के विवाद के चलते परिवार के सदस्यों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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मृतक की पत्नी जशनप्रीत कौर के बयान पर कालांवाली पुलिस ने जलविंद्र सिंह, बिंदर कौर, गुरजिंद्र कौर, गुरजंट सिंह समेत तीन-चार अन्य लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने जलविंद्र सिंह, बिंदर कौर और गुरजिंद्र कौर को काबू कर लिया है।
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