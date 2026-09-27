Sirsa News: कैप्टन रघुविंदर सिंह का निधन, दो वर्षों से चल रहे थे बीमार

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ओढ़ां। गांव लक्कडांवाली निवासी सेवानिवृत्त कैप्टन रघुविंदर सिंह का रविवार सुबह सिरसा के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे करीब 58 वर्ष के थे और पिछले दो वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें शनिवार शाम अस्पताल ले गए थे। रविवार को उनका अंतिम संस्कार लक्कडांवाली में हुआ, जहां बड़े बेटे जसपाल सिंह ने मुखाग्नि दी। जसपाल सिंह ने बताया कि उनके पिता 30 जून 1989 में सिख रेजिमेंट में सिपाही पद पर भर्ती हुए थे।पदोन्नति के बाद वे कैप्टन बने और जून 2019 में बठिंडा से सेवानिवृत्त हुए। रघुविंदर सिंह का उपचार गुरुग्राम से चल रहा था। उनके दो बेटे हैं, जिनमें से एक विदेश में है और दूसरा खेती करता है।