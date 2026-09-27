Sirsa News: आज से फिर लगेंगे सेवा सेतु अभियान शिविर, सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

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मौके पर समस्याएं सुनेंगे अधिकारी और आवेदनों पर करेंगे कार्रवाईसंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार से जिले में सेवा सेतु अभियान कैंप फिर से शुरू होंगे। इन शिविरों में नागरिकों की समस्याएं सुनी जाएंगी। पात्र लाभार्थियों के आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया मौके पर पूरी की जाएगी।अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित संगल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये शिविर 28 सितंबर से 15 अक्तूबर तक चलेंगे। शिविर विभिन्न नगर पालिका क्षेत्रों, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालयों और गांवों में आयोजित होंगे।अधिकारी मौके पर ही समस्याओं पर कार्रवाई करेंगे। 28 सितंबर को नगर पालिका ऐलनाबाद और रानियां में कैंप लगेंगे। 29 सितंबर को बीडीपीओ कार्यालय खंड ऐलनाबाद और रानियां में आयोजन होगा।30 सितंबर को गांव तलवाड़ा खुर्द (खंड ऐलनाबाद) और खारियां (खंड रानियां) में कैंप लगेंगे। 1 अक्तूबर को गांव पोहड़का (खंड ऐलनाबाद) और केहरवाला (खंड रानियां) में शिविर लगेंगे।कैंपों का विस्तृत कार्यक्रम6 अक्तूबर को बीडीपीओ कार्यालय खंड ओढ़ां और बड़ागुढ़ा में कैंप होंगे। 7 अक्तूबर को गांव जगमालवाली (खंड ओढ़ां) और बीरूवाला गुढ़ा (खंड बड़ागुढ़ा) में शिविर लगेंगे। 8 अक्तूबर को गांव पन्नीवाला मोटा (खंड ओढ़ां) और रोड़ी (खंड बड़ागुढ़ा) में आयोजन होगा। 13 अक्तूबर को बीडीपीओ कार्यालय खंड नाथूसरी चौपटा और नगर पालिका कालांवाली में कैंप लगेंगे। 14 अक्तूबर को गांव जमाल और 15 अक्तूबर को गांव डिंग (दोनों खंड चोपटा में) शिविर आयोजित होंगे।सरकारी योजनाओं की जानकारीअतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि कैंपों में विभिन्न विभागों के जनकल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगेंगे। इनके माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। पात्र लाभार्थियों को आवेदन और पंजीकरण में सहायता दी जाएगी। पहले भी लाडो लक्ष्मी योजना, ऋण सहायता योजनाओं और पेंशन की जानकारी दी गई थी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से इन कैंपों में पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है।